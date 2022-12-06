В Крыму 6 декабря ожидается холодная и ветреная погода, местами туман и гололед

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Во вторник на Крымском полуострове холодно и ветрено, существенных осадков не ожидается. На некоторые города спустится туман. Стоит также сохранять бдительность на дорогах ввиду гололеда.

- Температура воздуха ночью -2…+3, на южном побережье до +6, днем +1…+6, на южном побережье до +9, - говорится в сообщении республиканского гидрометцентра.

В то же время ветер на полуострове северо-восточный 8-13 метров в секунду, в восточных, западных и центральных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Напомним, вчера, 5 декабря, на севере Крыма выпал первый снег. Комсомолка собрала атмосферные фото, которые появились в сети. По прогнозам синоптиков, уже в средине недели в республике вновь потеплеет.

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