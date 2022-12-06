На объездной Симферополя утром 6 декабря образовалась пробка из-за ДТП

Фото: соцсети

Утром 6 декабря на объездной Симферополя затруднено движение из-за ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Объездная все. Разворачивайтесь, - написал один из водителей, комментируя ситуацию на дороге.

Согласно сервису «‎Яндекс.Карты» затор достигает 5 баллов, ограничения движения нет. Подробности аварии уточняются.

Данные сервиса "Яндекс.Крты"

Напомним, на «Тавриде» вечером 4 декабря столкнулись девять легковушек и рейсовый автобус. Возможная причина аварий - гололед на мосту.

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