В Керчи возможны перебои с водой 6 декабря из-за аварии на водоводе

Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Керчи во вторник возможны перебои с водой из-за аварии на магистральном водоводе в районе Станционного водохранилища. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
- 6 декабря с 11.00 будет снижено давление воды в муниципальном образовании городской округ Керчь, в некоторых районах возможны перебои водоснабжения, - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-ремонтные работы. Ориентировочное время их завершения - 20.00 часов.
Будет организован подвоз воды согласно поступающим заявкам. Телефон диспетчерской: +7 (978) 097-47-79.
Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 6 декабря отключат свет.
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