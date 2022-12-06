В Керчи возможны перебои с водой 6 декабря из-за аварии на водоводе

Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Керчи во вторник возможны перебои с водой из-за аварии на магистральном водоводе в районе Станционного водохранилища. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- 6 декабря с 11.00 будет снижено давление воды в муниципальном образовании городской округ Керчь, в некоторых районах возможны перебои водоснабжения, - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся аварийно-ремонтные работы. Ориентировочное время их завершения - 20.00 часов.

Будет организован подвоз воды согласно поступающим заявкам. Телефон диспетчерской: +7 (978) 097-47-79.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 6 декабря отключат свет.

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