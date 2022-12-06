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НовостиОбщество6 декабря 2022 7:47

В Детском парке Симферополя начнет работать новогодняя «Почта Деда Мороза»

Также там установят 10-метровую новогоднюю елку
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Детском парке Симферополя накануне новогодних праздников начнет работать «Почта Деда Мороза».

- Юные симферопольцы смогут отправить свои послания. Все письма перенаправят в Великий Устюг, - сообщил директор муниципального учреждения «Парки столицы» в эфире «Радио Крым».

Кроме того, по его словам, в Детском парке в этом году будет установлена 10-метровая новогодняя елка, дополнят волшебную атмосферу новогодние фотозоны и инсталляции.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в течение 10 дней намерены установить главную новогоднюю ель. Для этого на центральной городской площади уже были проведены работы по установке конструкций для ее монтажа.

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