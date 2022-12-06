Крымчанка избила знакомого, проникшего в ее дом через форточку ради изнасилования

Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование и незаконном проникновении в жилище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму будут судить 41-летнего жителя Красногвардейского района за попытку изнасилования знакомой, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

- По версии следствия, в ночное время 23 сентября 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый проник в домовладение потерпевшей через открытую форточку, где совершил попытку изнасилования 33-летней знакомой, - говорится в сообщении.

До приезда полиции женщина успела избить злоумышленника, причинив ему ушибленные раны и ссадины. Мужчина был задержан на месте. Делом занимается суд.

Ранее сообщалось, что крымчанина осудили на 12 лет колонии за совращение 10-летней сестры. Также его обязали выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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