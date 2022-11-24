Жителя Крыма осудили на 12 лет колонии за совращение 10-летней сестры

В суде молодой человек свою вину отрицать не стал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор 25-летнему жителю Нижнегорского района, совратившему 10-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

- Судом установлено, что в мае 2022 года, подсудимый, находясь у себя дома совместно со своей 10-летней сестрой, лег рядом с ней на кровать и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей <...>, удерживая сестру одной рукой, другую руку засунул под ее одежду и стал поглаживать ее тело, в том числе половые органы, - сказано в сообщении.

В результате девочка получила психологическую травму. В суде молодой человек свою вину отрицать не стал. Его осудили по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ на 12 лет колонии строго режима с ограничением свободы на один год.

Кроме того, суд обязал крымчанина выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Крыму на восемь лет осудили мужчину, зарезавшего собутыльника ради изнасилования его супруги. Пострадавший вступился за полностью слепую жену, за что поплатился жизнью.

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