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НовостиЭкономика6 декабря 2022 10:00

Евпаторийская горбольница получила современное оборудование за 25,5 млн рублей

Оборудование было закуплено за счет средств регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Для ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» было закуплено оборудование для операций за 25,5 миллиона рублей за счет средств регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Стереотаксическая навигационная установка - это единый программно-инструментальный комплекс, который поставляется вместе с новейшим программным обеспечением и используется для визуализации и контроля в различных анатомических областях, - цитирует «‎Крымская газета»‎ сообщение республиканского Минздрава.

Отмечается, что при помощи такого оборудования можно обнаружить точное расположение анатомических структур во время проведения открытых и чрезкожных хирургических операций.

Ранее сообщалось, что центральная больница Симферополя получила новое оборудование за 6,8 миллиона рублей. За счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС была закуплена эндоскопическая система, которая включает в себя медицинский эндоскопический видеопроцессор, монитор для визуализации в хирургии и прочее.

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