В Крыму после ковидных ограничений возобновляют работу школы для беременных

На сегодняшний день школы для будущих мам в Крыму возобновляют свою работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Республике Крым после двух лет коронавирусных ограничений в очном формате вновь начнут функционировать школы для беременных.

- Во всех крупных родильных домах школы постепенно начали возвращаться к своему обычному сценарию работы, - сообщил главный акушер-гинеколог Минздрава РК, главврач первого роддома Симферополя Дмитрий Беглицэ в эфире «Радио Крым».

Напомним, недавно евпаторийская горбольница получила современное оборудование за 25,5 миллиона рублей. Оборудование было закуплено за счет средств регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». При помощи такого оборудования можно обнаружить точное расположение анатомических структур во время проведения открытых и чрезкожных хирургических операций.

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