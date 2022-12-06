В Симферополе капитально отремонтировали травматологическую поликлинику

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» завершен капитальный ремонт травматологической поликлиники за 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

- В рамках ремонта выполнена замена дверей, внутренняя отделка помещений в соответствии с назначением каждого конкретного помещения. Для отделочных работ применены долговечные и качественные современные материалы. Установлена вентиляция, заменены инженерные коммуникации (система водоснабжения и канализации, отопления), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что евпаторийская горбольница получила современное оборудование за 25,5 миллиона рублей. Оборудование было закуплено за счет средств регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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