С ночи 7 декабря часть Симферополя на сутки останется без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С ночи 7 декабря часть Симферополя ввиду технических работ на сутки останется без воды, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма». ‎

Так, с 23.00 часов 7 декабря по 23.00 часов 08 декабря будет ограничено водоснабжение по адресам: улица 2й Гвардейской Армии, переулок Аэрофлотский, переулок Заводской, улица Подгорная, улица Аэродромная, улица Парашютистов, улица Курганная, улица Бассейная, улица Селекционная, улица Озерная.

Те же ограничения затронут улицы Крымская Правда, Опытная, Береговая, Альминская, проезды Альминский и Зеркальный, переулки Спартака и Оранжерейный, улицы Анатровская, Аэроклубная, Г. Васильева, Трансформаторная, переулок Гренаженый, улицы Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, переулок Темный, улицы Баррикадная (частично).

Кроме того, аналогичные ограничения коснутся улиц Залесская (частично), Бастионная (и переулок), Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, переулок Учебный, Козлова (частично в районе центрального рынка), улица Гоголя, улица Горького, проспект Кирова, а также прилегающие улицы.

Напомним, в Симферополе 7 декабря свет отключат на 36 улицах. В столице Крыма идет ремонт электросетей.

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