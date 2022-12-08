В Крыму за незаконную рубку новогодних елок выписывают штраф до 300 тысяч рублей

В Крыму перед новогодними праздниками хвойные леса охраняют от незаконной рубки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымчан, которые самовольно срубили сосну или елку ждет штраф, который может кругленькую сумму в 300 тысяч рублей. Уйти от ответственности будет сложно, потому что хвойные посадки, где чаще всего орудуют лесорубы-нарушители, усиленно патрулируются.

- В преддверии новогодних праздников усилен контроль за сохранностью хвойных насаждений, - сообщили в Минэкологии РК.

Охраной елок и сосен занимаются не только лесники, но и полиция.

- Тщательно проверяется документы - транспортные и подтверждающие право на приобретение и продажу новогодних деревьев, - отметили в ведомстве.

По статье 8.28 КоАП РФ незаконная рубка влечет штраф граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Наказание значительно ужесточается, если была нарушитель использовал технику или пострадало деревце в лесопарковой зоне.

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