Где купить новогоднюю елку в Симферополе в 2022 году

Почти два десятка елочных базаров откроются в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе вовсю идет подготовка к зимнему торжеству. К празднованию Нового года готовятся и жители столичного города, которые уже в эти выходные смогут приобрести новогоднюю елку на одной из специально подготовленных для этих целей площадок. Елочные базары начнут работать в крымской столице 11 декабря.

Как пишет КИА, приобрести зеленую красавицу можно будет по следующим адресам:

- улица Г.Сталинграда, 33;

- улица Ракетная, 17;

- улица М.Жукова, 15;

- улица Бородина, 1;

- улица Тепличная/улица Бородина, 22;

- проспект Победы, 3;

- проспект Победы, 61;

- проспект Победы, 56;

- улица Лермонтова, 16;

- проспект Кирова, 51;

- улица Киевская, 24;

- улица Беспалова, 49-б;

- улица Гурзуфская, 3/1;

- улица Турецкая, 32;

- улица Севастопольская, 47 (у подземного перехода);

- улица Севастопольская, 70-а/2;

- улица Севастопольская, 29;

- улица Севастопольская, 22/улица Самокиша.

Базары прекратят свою работу в канун праздника - 31 декабря.

Напомним, главная новогодняя елка Симферополя будет установлена до 20 декабря. Торжественного открытия не будет ввиду ковидных ограничений.

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