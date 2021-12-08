Где купить новогоднюю елку в Симферополе в 2022 году

Почти два десятка елочных базаров откроются в Симферополе
Фото: Архив "КП"
В Симферополе вовсю идет подготовка к зимнему торжеству. К празднованию Нового года готовятся и жители столичного города, которые уже в эти выходные смогут приобрести новогоднюю елку на одной из специально подготовленных для этих целей площадок. Елочные базары начнут работать в крымской столице 11 декабря.
Как пишет КИА, приобрести зеленую красавицу можно будет по следующим адресам:
- улица Г.Сталинграда, 33;
- улица Ракетная, 17;
- улица М.Жукова, 15;
- улица Бородина, 1;
- улица Тепличная/улица Бородина, 22;
- проспект Победы, 3;
- проспект Победы, 61;
- проспект Победы, 56;
- улица Лермонтова, 16;
- проспект Кирова, 51;
- улица Киевская, 24;
- улица Беспалова, 49-б;
- улица Гурзуфская, 3/1;
- улица Турецкая, 32;
- улица Севастопольская, 47 (у подземного перехода);
- улица Севастопольская, 70-а/2;
- улица Севастопольская, 29;
- улица Севастопольская, 22/улица Самокиша.
Базары прекратят свою работу в канун праздника - 31 декабря.
Напомним, главная новогодняя елка Симферополя будет установлена до 20 декабря. Торжественного открытия не будет ввиду ковидных ограничений.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50