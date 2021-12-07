Симферополь продолжает преображаться к Новому году

Продолжается украшение столичных улиц к Новому Году. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают активно готовиться к долгожданному зимнему празднику - Новому году. Самые уютные и многолюдные улицы столичного города украшают тематическими инсталляциями и закрепляют на деревьях и зданиях декоративные гирлянды.

Для полного ощущения праздника не хватает только снега. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Напомним, в Симферополе главную городскую елку установят до 20 декабря. Власти города выбирают подходящее место, учитывая, что площадь имени Ленина в этом году находится в статусе строительного объекта. Для ее размещения рассматривается три площадки - перекресток улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также Гагаринский парк.

Рабочие закрепляют новогодний декор. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В этом году на украшение крымской столицы к Новому году выделили 25 миллионов рублей. Часть средств ушла на приобретение новых инсталляций, часть - на ремонт старых. Ремонтные работы и монтаж выполняет подрядная организация, с которой заключен контракт.

В Симферополе ведется работа по украшению улиц к новогодним праздникам. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку Ялты установят на городской набережной.

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