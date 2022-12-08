Четверть крымских школьников назвала еду в столовых невкусной из-за остывших блюд

С начала этого учебного года Роспотребнадзор выявил 120 нарушений в сфере организации детского питания в школах Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно результатам проведенного опрос, детям не нравится еда в школьных столовых, потому что она остывшая (заявили 26% опрошенных детей), школьникам не хватает время на употребление пищи (заявили 17% детей), еще 14,5% учеников считают еду в школьных столовых просто невкусной.

В анкетировании, которое было проведено по инициативе Роспотребнадзора, приняли участие 1745 крымских школьников. В целом положительную оценку питанию поставили порядка 63% учащихся, «‎плохо» - всего 2,7%. В то же время в школах, где были выявлены нарушения, в большинстве случаев не требуется дополнительное финансирование для устранения недостатков.

- В структуре нарушений наибольший удельный вес занимают нарушения режимных вопросов, не требующих дополнительных материальных средств (33% от всех выявленных нарушений). Это касается уборки помещений, нарушений правил мытья посуды, поточности при приготовлении пищи и другие, - цитирует руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталью Пеньковскую Мининформ Крыма.

Ранее КП-Крым писала, что в детсадах республики «ввели санкции» против Человека-паука и зарубежных героев: утренники пройдут в русском народном стиле. Однако в местном Министерстве образования отметили, что официальных рекомендаций по костюмам новогодних персонажей не было.

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