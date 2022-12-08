Неработающие мамы в Крыму могут оформить детское пособие через портал Госуслуг

Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия Фото: Даниил ОПАРИН

Неработающие родительницы имеют возможность оформить пособие по беременности и родам на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

- Для получения услуги необходимо в личном кабинете выбрать сервис «‎Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные, – сообщила управляющая отделением Пенсионного фонда России по Республике Крым Людмила Кудрявцева.

По ее словам, на данную выплату могут рассчитывать те женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Еще одно условие - причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 января 2023 года введут единое универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.

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