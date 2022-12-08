В больницы Крыма поступило 100 единиц медицинского оборудования за 2022 год

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Медицинские организации Крыма в этом году в рамках нацпроекта «‎Здравоохранение» получили 100 единиц оборудования, которое было установлено в региональных сосудистых центрах и первичных отделениях, а также онкологических больницах.

- В частности, приобретены компьютерный томограф, навигационные стереотаксические установки, диагностические комплексы для ультразвуковых исследований, операционный микроскоп и реабилитационное оборудование, - написал глава Республики Крым в своем Tg-канале.

Он также добавил, что данное оборудование было распределено по учреждениям здравоохранения Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя и Феодосии.

Всего в рамках нацпроекта запланировано приобретение 138 единиц оборудования для восьми медучреждений республики общей стоимостью более 660 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что евпаторийская горбольница получила современное оборудование за 25,5 миллиона рублей. Оборудование было закуплено за счет средств регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50