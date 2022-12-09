В Симферополе открыли мемориальную доску в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи

Фото: "Крым 24"

В Симферополе открыли памятную доску имени легендарной подпольщицы Хатидже Чапчакчи.

- Герои не делятся по национальному признаку, вероисповеданию или по каким-то другим критериям. Наша задача - сохранить память о подвигах, которые совершили наши соотечественники, - цитирует «Крым 24» замглавы администрации крымской столицы Исляма Усеинова.

Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра, который расположен на улице тоже названной в честь знаменитой подпольщицы.

Напомним, ранее в Симферополе открыли памятную доску Таврическому губернскому прокурору. Андрей Фабр посвятил более 40 лет госслужбе, пройдя путь от форштмейстера до Екатеринославского губернатора.

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