В Черноморском районе Крым построят агроэкологический комплекс

В Черноморском районе построят агроэкологический комплекс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Окуневского сельского поселения в Крыму намерены реализовать крупный инвестпроект - запланировано строительство агроэкологического комплекса. Об этом сообщил глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.

В проект войдет строительство гостиниц, детского развлекательно-образовательного клуба, йога-парка, конного клуба и нескольких торговых точек. Кроме того, на территории появится питомник для растений, эко-ферма, плодовый сад, пасека, пруд для разведения рыб, пекарня, винодельная и даже сыроварня.

- Поступления в бюджет села Окуневка от инвестора за 10 лет составят 570 миллионов рублей. Сейчас бюджет Окуневки 7-10 миллионов в год. Это шикарная инвестиция, которую упускать ни в коем случае нельзя, - рассказал Алексей Михайловский.

Напомним, в Крыму намерены построить гостиничный и жилой комплексы за 14 млрд рублей. Всего на полуострове в настоящее время реализуется 250 инвестпроектов на сумму 347,99 млрд рублей.

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