Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика9 декабря 2022 6:53

В Черноморском районе Крым построят агроэкологический комплекс

В проект войдет строительство объектов курортной недвижимости и агротуристической направленности
Екатерина НАЗАРОВА
В Черноморском районе построят агроэкологический комплекс

В Черноморском районе построят агроэкологический комплекс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Окуневского сельского поселения в Крыму намерены реализовать крупный инвестпроект - запланировано строительство агроэкологического комплекса. Об этом сообщил глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский.

В проект войдет строительство гостиниц, детского развлекательно-образовательного клуба, йога-парка, конного клуба и нескольких торговых точек. Кроме того, на территории появится питомник для растений, эко-ферма, плодовый сад, пасека, пруд для разведения рыб, пекарня, винодельная и даже сыроварня.

- Поступления в бюджет села Окуневка от инвестора за 10 лет составят 570 миллионов рублей. Сейчас бюджет Окуневки 7-10 миллионов в год. Это шикарная инвестиция, которую упускать ни в коем случае нельзя, - рассказал Алексей Михайловский.

Напомним, в Крыму намерены построить гостиничный и жилой комплексы за 14 млрд рублей. Всего на полуострове в настоящее время реализуется 250 инвестпроектов на сумму 347,99 млрд рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50