В Крыму отмечают 200-летие со дня рождения выдающегося русского философа Данилевского

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Крыму отмечают 200-летие со дня рождения выдающегося русского философа Николая Данилевского.

- Данилевский - ученый мирового масштаба, классик геополитики. Фундаментальный труд «Россия и Европа», который Николай Яковлевич писал в своем крымском имении в Мшатке, был переведен на многие языки, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Он напомнил, что идеи философа и его представления о самобытности и самодостаточности русской цивилизации легли в основу концепции Русского мира.

Место захоронения ученого - окрестности Ялта. Его могила является объектом культурного наследия федерального значения.

Напомним, ранее в Симферополе была открыта мемориальная доска в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи. Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра.

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