В Симферополе в День Героев Отечества прошла церемония возложения цветов

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В День Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, глава Республики Крым Сергей Аксенов посетил могилу Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе.

- В честь Дня Героев Отечества вместе с представителями органов власти и общественности, ветеранами и молодежью возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, что в эти дни в Крыму отмечают 200-летие со дня рождения выдающегося русского философа. Данилевского Философ похоронен в окрестностях Ялты, его могила является объектом культурного наследия.

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