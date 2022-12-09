Курсирующие в Крым поезда с 11 декабря перейдут на новое расписание

Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Поезда «Гранд Сервис Экспресс», курсирующие в Крым, 11 декабря переходят на новое расписание. Об этом сообщили в пресс-службе компании перевозчика.

За счет увеличения скорости движения удалось сократить время в пути для следующих направлений:

• № 373/374 Симферополь - Смоленск: при следовании из крымской столицы ускорен на 2 часа 45 минут, при следовании из Смоленска - на 1 час 45 минут;

• № 316 Симферополь - Адлер: при следовании из Адлера ускорен на 1 час 24 минуты;

• беспересадочная группа вагонов к поезду № 184 Севастополь - Мурманск: при следовании из Обозерской - на 32 минуты;

• № 28 Симферополь - Москва при следовании из Симферополя - на 10 минут.

Напомним, из Москвы в Симферополь с 12 декабря до середины марта будет курсировать дополнительный поезд. Продажа билетов уже открыта.

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