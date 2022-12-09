По елочным базарам Симферополя будут проводить рейды

Крымчан будут штрафовать за незаконную продажу елок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом месяце власти намерены провести по елочным базарам Симферополя рейды. Цель - пресечь незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Рейды по городу будут проводиться постоянно. После 15 декабря они будут усилены, - цитирует пресс-служба замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения Юлию Кимбург.

По ее словам, нарушителей ждут штрафы. Горожанам напомнили, что легальные елочные базары имеют договор, вывеску, прейскурант и юрадрес. У продавцов также должны быть документы на деревья.

Напомним, что и за незаконную рубку елок в Крыму тоже выписывают штрафы - можно получить наказание до 300 тысяч рублей. На полуострове уже начали патрулировать хвойные леса и посадки.

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