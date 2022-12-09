Сам позвонил в полицию: иностранец зарезал собутыльника во время конфликта с поножовщиной

Предъявлено обвинение иностранному гражданину в убийстве своего знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму будут судить 64-летнего иностранца, зарезавшего своего знакомого кухонным ножом в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Ночью 4 декабря текущего года в городе Ялте между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов кухонным ножом по телу своего знакомого, - говорится в сообщении.

Когда обвиняемый понял, что убил приятеля, он сообщил об этом в полицию. На место выехали следователи. Мужчина вину полностью признал. В настоящее время он заключен под стражу и ожидает суда. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что евпаториец задушил собственную бабушку и ее сестру ради 200 тысяч рублей. Забрав деньги, он скрылся, а на пропажу двух женщин обратили внимание соседи и вызвали полицию.

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