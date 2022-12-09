Офисы «Мои документы» в Крыму 10 декабря ограничат работу для херсонцев

В остальные дни прием заявлений будет проводиться согласно графикам работы центров
Фото: Иван Макеев
Офисы «Мои документы» в Крыму 10 декабря не будут принимать заявления на меры социальной поддержки от граждан, вынужденно покинувших город Херсон и часть Херсонской области.
- ГБУ РК «МФЦ» информирует, что 10 декабря будут проводиться технические работы на серверах системы АИС «Реформа ЖКХ», - сообщили в пресс-службе центра.
Напомним, в Крыму до 31 марта 2023 года для туристов ограничили посещение двух природных заповедника.
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