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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:38

Офисы «Мои документы» в Крыму 10 декабря ограничат работу для херсонцев

Будут проводиться технические работы на серверах системы АИС « Реформа ЖКХ»
Екатерина НАЗАРОВА
В остальные дни прием заявлений будет проводиться согласно графикам работы центров

В остальные дни прием заявлений будет проводиться согласно графикам работы центров

Фото: Иван Макеев

Офисы «‎Мои документы» в Крыму 10 декабря не будут ‎принимать заявления на меры социальной поддержки от граждан, вынужденно покинувших город Херсон и часть Херсонской области.

- ГБУ РК «МФЦ» информирует, что 10 декабря будут проводиться технические работы на серверах системы АИС «‎Реформа ЖКХ», - сообщили в пресс-службе центра.

Напомним, в Крыму до 31 марта 2023 года для туристов ограничили посещение двух природных заповедника.

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