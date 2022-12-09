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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:33

Госавтоинспекция Крыма проведет для школьников акцию по безопасности на дорогах

Сотрудники ГИБДД посетят образовательные организации и проведут профилактические беседы, блиц-уроки и семинары по предупреждению ДТП
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Госавтоинспекция Крыма

Фото: Госавтоинспекция Крыма

Госавтоинспекция Крыма в преддверии зимних каникул проведет для школьников акцию «Единые уроки безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД. Акция пройдет с 12 по 23 декабря.

- Сотрудники Госавтоинспекции посетят все образовательные организации, в которых проведут профилактические беседы, блиц-уроки, семинары по предупреждению ДТП с участием детей в зимний период, - говорится в сообщении.

Также школьников научат правильно использовать световозвращающие элементы на одежде и удерживающие устройства при перевозке детей в транспорте.

Ранее сообщалось, что по елочным базарам Симферополя будут проводить рейды. Цель - пресечь незаконную торговлю.

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