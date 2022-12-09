Железнодорожную ветку Крымского моста восстановят к середине лета 2023 года

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Железнодорожную часть Крымского моста, пострадавшую после теракта восстановят к середине лета 2023 года, автомобильную - намерены к концу марта.

- Планировали попозже, но обещают, что к концу марта закончат. А железнодорожную часть, одну ветку, обещают сделать где-то в середине лета. Сначала сказали, в конце осени, потом пообещали к середине лета. Думаю, где-то летом наверняка сделают, - приводит слова президента РФ Владимира Путина «Интерфакс».

Напомним, в начале декабря 2022 года была полностью восстановлена автомобильнуя часть Крымского моста. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт. Рабочие полностью заменили четыре пролета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50