Алуштинского бизнесмена заставили снести незаконный торговый павильон

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Суд обязал предпринимателя, который незаконно возвел торговый павильон в прибрежной зоне крымского села Рыбачье, снести объект.

- Должник не посчитал нужным выполнить решение суда в установленный законом срок, в результате судебные приставы вынесли постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Также ему временно ограничили выезд из РФ. Принятые в отношении него меры, а также нежелание потерять бизнес вынудили нарушителя исполнить постановление суда и снести строение. Береговая зона приведена в прежнее состояние и доступна для граждан.

Напомним, ранее жителя Алушты заставили снести незаконный забор, которым он «откусил» часть чужого участка.

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