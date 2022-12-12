В Севастополе спасли женщину и 4-летнего ребенка, застрявших в лифте 11 декабря

Фото: пресс-служба МЧС по городу Севастополю

В Севастополе 11 декабря спасли женщину с четырехлетним ребенком, которые оказались заблокированы в лифте девятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- 11 декабря в 13.28 поступило сообщение о том, что в одном из девятиэтажных домов по проспекту Героев Сталинграда в лифте заблокированы люди. К месту сразу же выдвинулись силы МЧС России, - говорится в сообщении.

Как оказалось, кабина лифта остановилась между первым и вторым этажами. Спасатели вскрыли дверь при помощи спецоборудования и передали женщину с малышом прибывшей на место бригаде «скорой»‎.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе при пожаре в частном доме 3 декабря погиб человек. На тушение огня ушло почти четыре часа.

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