Несколько улиц Симферополя на полдня остались без воды 12 декабря

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Олег ЗОЛОТО

Часть Симферополя и Симферопольского района 12 декабря осталась без воды в связи с ремонтными и аварийными работами на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе «Вода Крыма».

Так, до 14.00 сегодня будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица Киевская (частично от улицы Гагарина до улицы Никанорова), улица Гагарина (частично четная сторона от улицы Киевской до улицы Железнодорожной).

Также до 16.00 (ориентировочно) краны будут сухими на улицах Ефремова, Курчатова, Володарского, Студенческая, Фабричный спуск, переулок Предгорный, а также на прилегающих улицах.

Кроме того, в связи с работами на НС «‎Давыдовка»‎ до 14.00 возможны перебои в водоснабжение по адресу: пгт. Молодежное (Давыдовка).

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 12 декабря отключат свет. В столице Крыма ремонтируют электросети.

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