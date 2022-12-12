Прокуратура начала проверку после экстренного торможения лифта в доме Севастополя

Прокуратура проводит проверку по факту экстренного торможения лифта в многоквартирном доме в Севастополе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Севастопольская прокуратура начала проверку после падения лифта в многоквартирном доме 11 декабря, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура <...> проверку по факту экстренного торможения лифта в МКД № 35 по проспекту Героев Сталинграда. Надзорным ведомством проверяется исполнение требований жилищного законодательства, касающихся эксплуатации и содержания лифтового оборудования, а также проведения капремонта МКД, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье. В обеденное время в первом подъезде девятиэтажного дома ехавший вниз лифт застрял между первым и вторым этажом. Внутри находились женщина и четырехлетний ребенок. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Последнее техосвидетельствование лифта было проведено в мае 2022 года. Находится он на контроле управляющей компании «Товарищество собственников недвижимости № 87» и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

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