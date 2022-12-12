Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма

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Альберт Куршутов, который ранее занимал должность депутата Ялтинского городского совета, назначен на должность первого зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма.

- Назначить Куршутова Альберта Абдурашитовича на должность первого заместителя председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым, - сказано в тексте распоряжения, которое подписал председателем Совета министров республики Юрием Гоцанюком.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов назначен врио мэра Белгорода. Его назначили на пост главы крымской столицы 7 апреля 2021 года. С этого поста он ушел в конце прошлого года, а в феврале 2022-го стал советником белгородского губернатора Гладкова и курировал реализацию крупных проектов региона. 12 сентября был назначен советником мэра Белгорода Антона Иванова, а 12 октября занял должность его первого заместителя.

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