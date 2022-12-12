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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 10:22

Прокуратура начала проверку после обрушения облицовки потолка в жилом доме Феодосии

Речь идет о дома № 53 на улице Челнакова
Екатерина НАЗАРОВА
В ходе организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства

В ходе организованных проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после обрушения облицовки потолка на втором этаже жилого дома № 53 на улице Челнакова в Феодосии.

- При выявлении нарушений закона будет решен о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после экстренного торможения лифта в одном из многоквартирных домов Севастополя. Внутри кабины застряла женщина с четырехлетним ребенком. К счастью, никто не пострадал.

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