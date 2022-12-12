Очевидцы опубликовали видео обрушения фасада здания на набережной Ялты 12 декабря

Фото: yalta_news_media/Tg

На набережной в Ялте обвалился фасад здания 12 декабря. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

- Только что сильный грохот и вот такой огромный кусок просто упал прямо в центре набережной. К счастью, никто не пострадал! - написал автор поста.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после обрушения облицовки потолка в жилом доме Феодосии. Речь идет о дома № 53 на улице Челнакова.

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