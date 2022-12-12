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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:49

В Крыму откроются более 150 елочных базаров

Площадки для продажи новогодних деревьев расположены в непосредственной близости от транспортных развязок
Дмитрий Коренев
Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК

Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму начинают открываться елочные базары. Как сообщает пресс-служба правительства республики, в этом году для продажи новогодних деревьев определено более 150 площадок.

– В Крыму начинают работать новогодние елочные базары. Определена 151 площадка для продажи новогодних деревьев, которые будут размещены в непосредственной близости к транспортным развязкам, – говорится в сообщении.

Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК.

Ранее сообщалось, что по елочным базарам Симферополя будут проводиться рейды с целью пресечения незаконной торговли. Нарушителей ждут штрафы.

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