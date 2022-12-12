В Крыму откроются более 150 елочных базаров

Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму начинают открываться елочные базары. Как сообщает пресс-служба правительства республики, в этом году для продажи новогодних деревьев определено более 150 площадок.

– В Крыму начинают работать новогодние елочные базары. Определена 151 площадка для продажи новогодних деревьев, которые будут размещены в непосредственной близости к транспортным развязкам, – говорится в сообщении.

Список мест, где будут продавать новогодние хвойные деревья, размещен на официальном сайте правительства РК.

Ранее сообщалось, что по елочным базарам Симферополя будут проводиться рейды с целью пресечения незаконной торговли. Нарушителей ждут штрафы.

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