В Симферополе намерены построить четыре улавливающие парковки

В перспективе в Симферополе рассматривают строительство улавливающих парковок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В крымской столице намерены за счет инвесторов построить четыре улавливающие парковки. По планам, они должны появиться со стороны Керчи - въезда в город с «Тавриде», на южном направлении со стороны Ялты и Алушты, со стороны Евпатории, а также при въезде в город со стороны Севастополя.

- Прорабатываем вопрос, где их можно обустроить. Это тяжело реализовать без привлечения инвесторов, поэтому инвесторов, которые готовы реализовывать проекты, связанные со строительством улавливающих парковок, мы всегда ждем, - сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

Ранее Афанасьев сообщил, что в Симферополе ищут инвестора для ремонта трех зданий кинотеатров. Речь идет о кинотеатрах «Симферополь», «Космос» и имени Шевченко. Усложняет поиски инвестора еще одни момент: кинотеатр «Симферополь» - объект культурного наследия, что накладывает некоторые обременения на проведение работ.

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