Прокуратура начала проверку после обрушения в Ялте фасада исторического здания

Фото: yalta_news_media/Tg

Прокуратура начала проверку после обрушения на набережной Ялты фрагмента фасада исторического здания. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Проводится проверка в связи с поступившим сообщением об обрушении фрагмента фасада здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом доходный с магазинами» начало ХХ века, расположенного на набережной В.И. Ленина в Ялте, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 12 декабря очевидцы в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого видно упавшие фрагменты фасада старого здания, расположенного в самом центре набережной курортного города. По предварительной информации, никто не пострадал.

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