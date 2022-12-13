В Ялте полицейские открыли огонь по машине пьяного «гонщика»

Мужчина имел явные признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ялте полицейские открыли огонь по машине 25-летнего пьяного «гонщика», который пытался уйти от преследования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Уходя от погони, правонарушитель неоднократно подвергал опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. Полицейские <...> применили табельное оружие: сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем - по колесам, - говорится в сообщении.

Колеса машины удалось повредить, после чего нарушителя задержали, оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

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