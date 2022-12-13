Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 декабря 2022 10:24

Крымчанин, нанесший знакомому 20 ударов ножом, получил 1,5 года колонии

Не обошлось без алкоголя
Дмитрий Коренев
Первомайский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому

Первомайский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2021 году между подсудимым, находившимся около своего домовладения в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил потерпевшего не менее двадцати раз находившимся при нем ножом, причинив тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и шести месяцев исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре РК.

Ранее сообщалось, что в Феодосии перед судом предстанет местный житель, пытавшийся убить свою знакомую. Молодой человек наносил девушке удары ножом, пока клинок не сломался и не застрял в теле потерпевшей. Девушка воспользовалась замешательством и убежала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50