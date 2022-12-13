Крымчанин, нанесший знакомому 20 ударов ножом, получил 1,5 года колонии

Первомайский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2021 году между подсудимым, находившимся около своего домовладения в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина ударил потерпевшего не менее двадцати раз находившимся при нем ножом, причинив тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и шести месяцев исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре РК.

Ранее сообщалось, что в Феодосии перед судом предстанет местный житель, пытавшийся убить свою знакомую. Молодой человек наносил девушке удары ножом, пока клинок не сломался и не застрял в теле потерпевшей. Девушка воспользовалась замешательством и убежала.

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