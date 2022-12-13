Новый вид хищника выявили на территории Казантипского заповедника Крыма

Новый вид хищника – шакала выявили на территории Казантипского заповедника Крыма Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Казантипского заповедника в Крыму обнаружили новый тип хищника - шакала. По мнению специалистов, его присутствие в будущем может оказать влияние на численность других животных, однако незначительно.

- Появление шакала можно отнести как к положительной, так и к негативной тенденции, поскольку, с одной стороны, увеличение биоразнообразия - это хорошо, но инвазивность вида и его синатропность может отрицательно повлиять, в том числе и на численность характерных видов для данной местности, - пояснили телеканалу «Миллет» в научном отделе ФГБУ «Заповедный Крым».

Так, к примеру, уже было замечено значительное сокращение зайца-русака и фазана. Тем не менее, как утверждают эксперты, появление одной особи не приведет к значительным изменениям в экосистеме.

Ранее сообщалось, что кабанчик Умняш стал символом заповедника в Крыму. Забавная дикая свинья представляет научный отдел ФГБУ «Заповедный Крым».

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