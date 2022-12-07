Кабанчик Умняш стал символом заповедника в Крыму

Кабанчик Умняш. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымские экологи представили еще одного сотрудника-мультяшку.

- Кабанчик Умняш – это персонаж научного отдела, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Выбор не случаен – дикие свиньи самые любознательные обитатели крымского леса, которые много путешествуют и даже землю, чтобы докопаться до самой истины и сути.

Рисованный персонаж будет вести экологическое просвещение гостей и жителей полуострова. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Работа Умняша не из простых - изучение природного многообразия флоры и фауны заповедных крымских территорий. Кабанчик плоды своих научных изысканий доступным языком будет доносить до широких народных масс.

- Неутомимый исследователь, книголюб и ученый! – отметили в ведомстве.

Умняш станет соратником Лисенышем, талисмана службы охраны ФГБУ «Заповедный Крым».

Главная задача рисованных персонажей - экологическое просвещение гостей и жителей полуострова.

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