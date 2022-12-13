Ателье в Крыму стало производить бронежилеты

В Симферополе ателье перестроило работу по пошиву трикотажа под потребности новых российских регионов и стало производить бронежилеты Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе ателье перестроило работу по пошиву трикотажа под потребности новых российских регионов и стало производить бронежилеты. Об этом пишет РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Минпрома республики.

– Индивидуальный предприниматель Ирина Чинченко, работающая в сфере легкой промышленности, перестроила работу ателье по пошиву трикотажной одежды под актуальные потребности органов правопорядка новых регионов и начала производство бронежилетов, подсумок, антирикошетных подкладок, – пишет новостной портал.

Отмечено, что предприятие будет расширять ассортимент и наращивать производственные мощности. Так, Ирина намеревается на 20% нарастить производство трикотажа , в том числе армейского. В планах превысить прежние лимиты в 10 тысяч штук изделий в месяц.

Ранее сообщалось, что власти Крыма передадут участникам СВО более 7 тысяч комплектов касок и бронежилетов. Также бойцам передадут 350 пар ботинок и 240 комплектов теплого белья и спальных мешков.

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