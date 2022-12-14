В заповеднике Крыма подготовили кормушки для зайцев и оленей

Кормушки для копытных. Фото: Игорь Сикорский/ ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

На Крымском полуострове зимой для зверей обустраивают кормушки прямо на лесных полянах.

- Для копытных устраивают большие решетчатые кормушки на 1-2 тонны сена, их устанавливают в редколесье или на полянах и опушках, в защищенных от ветра местах, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Есть и устройства для подкормки зайцев, которых на полуострове осталось очень мало.

Для косуль и оленей также выкладывают солонцы, то есть пищевую соль в виде монолитного «камня».

Не забывают в заповеднике и о пернатых, которым предлагают зерно и семечки.

- Для зимующих птиц Крыма, а их более 172 видов, не очень страшны зимние холода, но они могут погибнуть от голода, - отметили в ведомстве.

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