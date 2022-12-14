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НовостиЭкономика14 декабря 2022 6:59

Через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 44 тысяч пассажиров

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 1031 рейс
Екатерина НАЗАРОВА
Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет

Фото: Виктор Гусейнов

Через Керченский пролив с 9 октября паромами в обе стороны перевезли более 44 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 14 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 222 пассажира, 30 461 единица автотранспорта и 3477 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, в обе стороны выполнен 1031 рейс. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет.

Ранее сообщалось, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

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