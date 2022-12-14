Через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 44 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет Фото: Виктор Гусейнов

Через Керченский пролив с 9 октября паромами в обе стороны перевезли более 44 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 14 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 44 222 пассажира, 30 461 единица автотранспорта и 3477 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что паромами, работающими на линии, в обе стороны выполнен 1031 рейс. Действующих штормовых предупреждений по проливу на 14 декабря нет.

Ранее сообщалось, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

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