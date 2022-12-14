Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летнего Жителя Джанкойского района осудили на 12 лет колонии за совращение малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Подсудимый в мае 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Вину в совершенном преступлении злоумышленник не признал, - говорится в сообщении.

Кроме 12 лет колонии мужчину приговорили к дальнейшему ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что серийный педофил, шесть лет державший в страхе жителей Крыма, отправится в колонию на 19 лет. Суд в Севастополе приговорил серийного педофила к 19 годам колонии строгого режима.

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