Бюджет Крыма утвержден на 2023 год с дефицитом 8,2 миллиарда рублей

Депутаты Госсовета Крыма в среду поддержали проект бюджета региона, доходы которого в 2023 году запланированы в размере 228,3 млрд рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госсовет Крыма на итоговом заседании осенней сессии принял во втором чтении проект бюджета республики на 2023 год.

Так, в следующем году доходы в казну региона составят 228,3 миллиарда рублей, расходы - 236,5 миллиарда рублей, дефицит - 8,2 миллиарда рублей.

Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 миллиарда рублей, реализации акций на 100 миллионов рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что профицит бюджета Республики Крым за 11 месяцев составил 4 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 19% и составили 63 миллиарда рублей.

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