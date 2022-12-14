В Крыму национализировали компанию «Мегастрой»

Фото: crimea.gov.ru

Депутаты Госсовета Крыма поддержали внесение в перечень национализируемого имущества недружественных иностранцев компании «‎Мегастрой».

- Перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, дополнен объектами движимого и недвижимого имущества ООО «Мегастрой», - написал в своем Tg-канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Согласно сравнительной таблице на сайте Госсовета РК, в собственность Крыма перейдут четыре складских здания, спиртохранилище, нежилое помещение и земельный участок площадью более 21 тысячи кв. м.

Ранее сообщалось, что под национализацию в Крыму подпадут земельные участки украинских олигархов. Специальная комиссия на данный момент занимается этим вопросом.

Напомним, депутаты Госсовета Крыма в середине октября узаконили о возможность признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан.

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