Детям участников СВО из Крыма вручат более трех тысяч новогодних подарков

Фото: Владимир Константинов/Tg

Для детей участников СВО из Крыма подготовили более трех тысяч новогодних подарков. В наборах ребята найдут сладости, продукты для праздничного стола, приглашения на экскурсии и другие мероприятия

- В Крыму стартовала партийная акция «Единая Россия - детям Героев», в рамках которой детям мобилизованных крымчан, семьям наших Защитников будет передано более трех тысяч новогодних подарков, - написал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях республики.

Напомним, «Комсомолка» собрала самые интересные новогодние представления для детей 2022-2023 в Симферополе. Уже со следующей недели юных крымчан ждут утренники, концерты, новогодние представления и праздничные цирковые номера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50