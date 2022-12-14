Крым передал участникам спецоперации очередную партию гумантирной помощи

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Сегодня, 14 декабря, из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправилась новая партия гуманитарной и военно-технической помощи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Сегодня направили военнослужащим еще одну партию гуманитарной и военно-технической помощи: бронежилеты и бронекаски, генераторы, бензопилы, тепловые пушки, теплое белье, одеяла и многое другое, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

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Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Накануне Аксенов сообщил, что власти Крыма передали участникам спецоперации крупную партию теплой обуви и белья, портативные газовые плиты и баллоны, тепловые пушки и тепловизоры.

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