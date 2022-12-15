Ремонт улицы Толстого в Симферополе начнется в 2023 году и продлится 1,5 года

Восстановлением дорожного покрытия занялась компания "ВАД" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожный ремонт на улице Толстого в Симферополе займет около полутора лет. Работы намерены начать в 2023 году.

- Будет капитальный ремонт всей улицы. Работы займут где-то полтора года, поскольку там нужно делать переустройство всех коммуникаций, - рассказал РИА Новости Крым врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, проект уже готов. На улице расширят проезжую часть, обновят инженерные коммуникации, в том числе под землю спрячут многочисленные навесные провода и кабели.

Напомним, в настоящее время ведутся масштабные дорожные работы на улицах Пролетарская, Кавказская и Караимская. Их намерены завершить в июне 2023 года. В целом на ремонт дорог крымской столицы в 2022 году предусмотрено более 3,7 миллиардов рублей.

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