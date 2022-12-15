Аксенов сообщил, что пустые грузовики могут начать пускать на Крымский мост до Нового года

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года, пустые грузовики - в декабре 2022 года.

- Сейчас обсуждается возможность пропускать через мост пустые грузовики, возможно, такое решение будет до Нового года. Автомобили с грузом - к марту, - сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он добавил, что нужно выяснить, сколько времени будут занимать вопросы безопасности и как будет проходить досмотр грузовых автомобилей.

Напомним, в начале декабря автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт. Сообщалось, что решение о запуске грузового транспорта, типов и категорий грузов будет принято дополнительно.

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